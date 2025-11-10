L'università di Ferrara avrà un'aula studio intitolata a Charlie Kirk

La proposta, lanciata da Azione Universitaria Ferrara, è stata approvata in Consiglio degli Studenti
© Ansa
L'Università degli Studi di Ferrara avrà un'aula studio intitola a Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso in un attentato nello Utah, in Usa. Lo riporta La Nuova Ferrara. La proposta di dedicare un'aula in sua memoria era stata lanciata da Azione Universitaria Ferrara, associazione studentesca di Unife, ed è stata approvata in Consiglio degli Studenti.
"Un'aula studio dedicata al dibattito e alle idee. La nostra proposta di intitolazione a Charlie Kirk è stata approvata in Consiglio degli Studenti. Un modello da seguire, non per quello che diceva, ma per il modo in cui si esprimeva: uno scambio aperto, plurale, democratico e soprattutto non violento", scrive Azione Universitaria Ferrara. "In un momento storico in cui il dibattito sembra spesso polarizzato o silenziato, crediamo che l’università debba tornare a essere spazio di confronto vero, anche tra posizioni diverse. Perché l'università vive solo se si discute", conclude l'associazione studentesca.
Residente con la famiglia in Arizona, Charlie Kirk si era affermato negli ultimi anni come una delle giovani figure di destra più influenti degli Stati Uniti, diventando uno stretto alleato del presidente americano Donald Trump e un assiduo frequentatore della Casa Bianca. Alla cerimonia di insediamento del tycoon era tra gli ospiti d'onore nella Rotunda del Capitol.
Kirk aveva cofondato Turning Point Usa nel 2012, quando aveva 18 anni, e da allora è diventato una presenza fissa nei campus universitari, dove organizzava comizi come quello in Utah, che spesso attiravano grandi folle. Dopo le elezioni di novembre 2024 aveva anche contribuito a valutare i potenziali candidati, testandone la lealtà a Trump.
Kirk è morto il 10 settembre 2025 in un attentato. Aveva 31 anni. È stato raggiunto da un proiettile mentre, tra gli studenti, seduto sotto una tenda nel cortile della Utah Valley University, rispondeva ad alcune domande sulle sparatorie. L'omicida, arrestato, è il 22enne Tyler Robinson.