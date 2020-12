Omicidio Kercher, Rudy Guede sarà affidato ai servizi sociali

ansa

Il tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso a Rudy Guede l'affidamento ai servizi sociali. I giudici hanno così accolto un'istanza del suo avvocato, Fabrizio Ballarini. Guede era detenuto nel carcere di Viterbo in regime di semilibertà, per scontare i 16 anni che gli sono stati inflitti per l'omicidio di Meredith Kercher.