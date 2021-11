Assisi, sorpresa a rubare scarpe in un negozio: "Ho fatto il vaccino anti-Covid da poco, non mi sono resa conto"

Ansa

Fermata per avere rubato un paio di scarpe in un negozio, una donna si è giustificata con i carabinieri sostenendo che non si rendeva conto delle proprie azioni "a causa della dose di vaccino anti-Covid somministrata poche ore prima". E' successo ad Assisi, in Umbria. I militari l'hanno denunciata a piede libero per furto.