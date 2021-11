Afp

"Vax" è la parola dell'anno, lo dice l'Oxford English Dictionary, che ha constatato come sia stata quella più usata in tutto il 2021. C'era da aspettarselo. Secondo quanto ha rilevato la Bibbia della lingua inglese, con l'arrivo del Covid tutta la terminologia relativa ai vaccini - come ad esempio "unvaxxed" (non vaccinato) e "anti-vaxxer" (il nostro no-vax) - è stata usata molto più spesso, così come il termine "pandemia" il cui utilizzo quest'anno è aumentato addirittura del 57.000%.