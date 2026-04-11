Udine, Terna: "Danneggiato sostegno a linea elettrica"
Il 25 marzo scorso, "azione di ignoti". Ripercussioni sull'oleodotto transalpino
© Ansa
Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli: lo rende noto la stessa azienda, precisando che si è verificato il 25 marzo scorso e che è stato commesso da ignoti. Il problema ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. Il gestore della Rete Elettrica Nazionale ha immediatamente informato le autorità di polizia competenti per gli accertamenti ed ha attivato le procedure per la messa in sicurezza dell'asset e dell'area interessata.
Nella nota si sottolinea che il danneggiamento non ha causato danni a persone o cose ma ha comportato esclusivamente la "disalimentazione dell'impianto del cliente AT 'Società Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A. - Siot', nel comune di Paluzza, per la durata delle attività di ripristino e non ha generato significative ripercussioni sull'alimentazione delle utenze civili gestite dal distributore locale".
In merito ai problemi tecnici verificatisi nei giorni scorsi nell'oleodotto transalpino Tal alcuni media tedeschi avevano diffuso la notizia che potesse trattarsi di un atto di sabotaggio. Secondo Business insider e Welt am Sonntag il disservizio sarebbe stato causato da un non meglio precisato attacco a una stazione di pompaggio nella zona di Tolmezzo. L'oleodotto transalpino rifornisce dal porto di Trieste il greggio destinato all'Austria, alla Baviera (Germania) e alla Repubblica Ceca. Nel 1972 l'oleodotto fu oggetto di un attentato da parte di Settembre nero, ma per alcuni errori dei terroristi causò relativamente pochi danni.
Dda e Ros al lavoro
In merito al presunto sabotaggio, denunciato dai media tedeschi, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, "sono in corso accertamenti da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, in collaborazione con il Ros dei carabinieri, tesi ad approfondire le cause dell'interruzione della rete elettrica nei pressi di Tolmezzo". Fino al termine delle verifiche non saranno fornite ulteriori informazioni. L'ipotesi del sabotaggio è stata smentita in una nota dai vertici della Tal, per i quali si è trattato di un normale disservizio.