Udine, Terna: "Danneggiato sostegno a linea elettrica"

Terna ha subito il danneggiamento di un sostegno in Friuli: lo rende noto la stessa azienda, precisando che si è verificato il 25 marzo scorso e che è stato commesso da ignoti. Il problema ha riguardato un sostegno della linea a 132 kV Tolmezzo-Paluzza n. 416, nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine. Il gestore della Rete Elettrica Nazionale ha immediatamente informato le autorità di polizia competenti per gli accertamenti ed ha attivato le procedure per la messa in sicurezza dell'asset e dell'area interessata.