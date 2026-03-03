Petrolio, ecco da dove arriva il greggio che importa l'Italia

Dalla zona del Medio Oriente, teatro in questi giorni di una escalation militare che coinvolge diverse nazioni, proviene il 12,2% dell'importazione di petrolio greggio complessiva nel nostro Paese: in particolare Iraq (6,1%) e Arabia Saudita (il 5,8%), con quote dello 0,2% dal Kuwait e dello 0,1% dalla Siria. Il resto del greggio importato, pari al 2,7%, è europeo, con un 1,7% dalla Norvegia e uno 0,9% dal Regno Unito, mentre appena lo 0,1% viene dalla Grecia.