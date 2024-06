Udine, aveva tentato di sedare una rissa: imprenditore giapponese muore in ospedale

Tominaga era arrivato in ospedale già in condizioni gravissime, in codice rosso, ed era stato ricoverato in terapia intensiva. Dopo aver battuto la tesa sullo spigolo de marciapiede, aveva riportato fratture craniche multiple. Battistella si trova in carcere a Udine con altri due coetanei, Daniele Wedam, 20 anni, e Abdallah Djouamaa, 22, entrambi di Conegliano.