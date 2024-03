Roè Volciano (Brescia), rissa tra ragazzine finisce a coltellate: 14enne ferita in modo grave, 15enne fermata dai carabinieri

Inquietante episodio di violenza giovanile a Roè Volciano (Brescia), dove una ragazzina di 15 anni ha ferito in modo grave con ripetute coltellate una 14enne durante una lite.

Tutto sotto gli occhi di un nutrito gruppo di coetanei delle due che le incitava e, allo stesso tempo, registrava la scena con i telefonini. I video sono diventati virali online. Entrambe le minorenni sono nate a Brescia da famiglie di origini marocchine. La rissa è scoppiata a una fermata del pullman poco distante da una scuola del paese. La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è stata portata in caserma dai carabinieri a Salò. L'ipotesi d'accusa è tentato omicidio.