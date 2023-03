Brianza, calci e pugni a coetanei: denunciati sette ragazzini

A Meda, in Brianza, avevano aggredito tre 14enni con calci, pugni, insulti, sputi e vere e proprie prese da arti marziali: dopo alcuni mesi d'indagine, sono stati identificati sette giovani tra i 14 e i 15 anni responsabili del pestaggio avvenuto a novembre.

All'inizio di dicembre le tre vittime, tutte residenti a Mariano Comense, si sono presentate in caserma per denunciare l'accaduto. Grazie alle telecamere di sorveglianza e ai testimoni, i carabinieri hanno raccolto gravi indizi nei confronti di sette componenti del branco, che sono stati denunciati alla Procura per i minorenni di Milano e sono indagati per concorso in lesioni personali aggravate.