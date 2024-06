Udine, colpito mentre cercava di sedare una rissa: in fin di vita un 50enne giapponese

Via Paolo Sarpi, 3.30 di sabato mattina. Un uomo, un cittadino giapponese di 50 anni, è stato colpito da un pugno in faccia mentre cercava di placare un rumoroso alterco tra due gruppi di ragazzi, poi esploso in uno scontro fisico. Per la colluttazione ricevuta, ha battuto violentemente la testa sul selciato, ricavandone gravissime lesioni.