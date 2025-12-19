Udine, morto da giorni in casa: sbranato dai quattro cani che accudiva

Le circostanze della morte non sono ancora state chiarite. Tra le ipotesi considerate dagli investigatori c'è anche quella di un possibile attacco da parte dei cani, considerati da chi conosceva l'uomo, "la sua famiglia". Non viene però esclusa un'altra possibilità: che l'uomo - malato da tempo - sia morto per cause naturali e che gli animali, abbiano infierito sul corpo solo in un secondo momento. A stabilire cosa sia successo saranno gli accertamenti e gli esami medico-legali.