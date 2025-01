Milano, veterinario trovato morto in casa: potrebbe essere stato sbranato dai suoi 5 alani

Non è escluso che il veterinario possa aver accusato un malore prima di essere azzannato dai cani, ma secondo una prima valutazione (che dovrà però essere confermato dall'autopsia) il decesso potrebbe essere imputabile alle ferite inferte dagli alani. I carabinieri della compagnia di Legnano (Milano) sono al lavoro per ricostruire l'accaduto. La ricostruzione è particolarmente complessa perché non ci sono testimoni dell'accaduto. Sul posto anche i veterinari di Ats. Secondo le prime informazioni i cani si sarebbero mai mostrati aggressivi in precedenza.