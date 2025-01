Sbranata dai cani a Latina: chi è la vittima e il giallo della casa abbandonata

E gli inquirenti stanno cercando di sbrogliare la matassa di una vicenda con molti punti oscuri. Perché la donna è entrata intorno alle 3 di notte in quella casa in via Piccarello, periferia di Latina, descritta dalla questura come fatiscente e disabitata, e in condizioni di estremo degrado? Pochi giorni fa quegli stessi cani, 4, due dei quali con il microchip, avevano aggredito la fidanzata del proprietario, un quarantenne, e ferito lo stesso uomo, intervenuto per difendere la donna. Inoltre è emerso che quegli animali erano malati e denutriti.