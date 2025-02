Uomo ucciso dai cani a Bagheria (Palermo), la proprietaria: "Se sono stati loro pagheremo le conseguenze"

A Bagheria, in provincia di Palermo, un uomo è stato trovato morto il 17 febbraio in contrada Malfitano. La vittima, l'85enne Salvatore Maggiore, è stato ritrovato, con profonde ferite alle gambe, dai figli che lo cercavano non avendo più sue notizie. Al momento non è chiaro se l'anziano abbia avuto un malore e poi sia stato aggredito da due cani o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte. "Pomeriggio Cinque" approfondisce il caso con l'intervento di Emiliana Trovato, la proprietaria dei cani sospettati di aver aggredito l'anziano. La signora, in lacrime, commenta: "Se sono stati loro pagheremo le conseguenze".