Palermo, anziano trovato morto a Bagheria: si teme sia stato sbranato dai cani

I cani, un maschio e una femmina, sono di razza corso. La polizia indaga per capire la dinamica di quanto accaduto e si attende che il medico legale stabilisca se la morte dell'85enne sia precedente o dovuta all'attacco dei cani. Pare, come riferito in una nota del Comune di Bagheria, che la vittima sarebbe un vicino dei proprietari dei cani.