Veterinario trovato morto nel Milanese, nessuna autopsia: "Sbranato da due dei suoi 12 alani mentre ne curava uno"

Nessuna autopsia sul corpo di Patrizio Donati, il veterinario di 72 anni trovato morto dalla moglie nel giardino della sua casa a Cerro Maggiore (Milano), sbranato da due dei suoi 12 alani (non cinque come era stato comunicato inizialmente). A deciderlo la procura di Busto Arsizio che indaga sull'accaduto e che ha disposto la restituzione della salma ai famigliari per le esequie. E mentre Milano è sotto shock, perché Donati era molto noto nell'ambiente come giudice di vari concorsi cinofili e come gestore di un allevamento tanto che era soprannominato "il re degli alani", i sanitari di Ats preleveranno due dei suoi cani per metterli in osservazione.