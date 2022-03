Ucraina, il ballerino Giordano Signorile torna in Italia: "Non mi sembra vero"

Dopo oltre 48 ore di viaggio da Kiev, il ballerino barese Giordano Signorile è atterrato a Roma.

"Sono in Italia e presto sarò a casa e non mi sembra ancora vero. Sono incredulo e sono molto contento e ringrazio infinitamente l'Osservatorio anti-molestie", ha dichiarato il 19enne. Salvato mercoledì da un'operazione dell'intelligence italiana e della Farnesina, Signorile è stato prima portato in Moldavia, da qui in Romania e, infine, in Italia con un volo di linea.