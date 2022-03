In salvo il ballerino italiano bloccato a Kiev, operazione dell'intelligence

Signorile, di Capurso nel Barese, si era trasferito nella capitale ucraina per lavoro e per studiare. E' in viaggio verso la Moldavia. Allo scoppio della guerra era rimasto bloccato nel dormitorio dove vive da 5 anni. La mamma: "Sono felice".

La storia - Signorile viveva in Ucraina da quando aveva 14 anni per coltivare il suo sogno: diventare un ballerino professionista e calcare i principali palcoscenici internazionali. Per questo è iscritto all'Accademia di danza di Kiev, dove si era rifugiato dal giorno dello scoppio della guerra.

Assieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza di origini cinesi, si era nascosto nel garage interrato dell'Accademia durante i bombardamenti, nel quartiere Voskresenka, a circa 40 chilometri dal centro. Senza mezzi a disposizione, non ha potuto spostarsi per raggiungere l'ambasciata italiana.

La sua famiglia aveva lanciato più appelli negli ultimi giorni affinché qualcuno andasse a prenderlo per portalo in un luogo sicuro. Domenica c'era stata anche una telefonata tra il governatore Michele Emiliano e il papà del ragazzo. I cittadini di Capurso erano scesi in piazza, dando vita a una fiaccolata contro la guerra e chiedendo di mettere in salvo il loro giovane concittadino.





A raccontare qualche retroscena del salvataggio, la mamma a Il Corriere del Mezzogiorno. "Verso le 11 - riferisce la donna - Giordano è stato prelevato da personale dell'ambasciata italiana e da militari ucraini e si è messo in viaggio verso la Moldavia. Sono felice, ma per ora al 50%: lo sarò totalmente quando tornerà a casa. Per ora non sono riuscito a sentirlo, ma credo sia normale".