Ucraina, il primo ballerino dell'Opera imbraccia le armi e si mette al servizio del Paese

Lo sa bene il primo ballerino della National Opera dell'Ucraina, Oleksii Potiomkin , che di fronte all'intensificarsi del conflitto ha deciso d'impegnarsi direttamente per difendere il proprio Paese. Le sue fotografie stanno facendo il giro del web ricevendo il plauso di colleghi impegnati nel mondo della danza e non solo.

Dal palco del teatro dell'Opera al campo di battaglia, dalla leggiadria della sua danza agli orrori della guerra. Questa la scelta dell'étoile ucraino Potiomkin, subito ondivisa da diversi utenti sui social. Hanno fatto il giro del web le foto del giovane che dimostrano la sua trasformazione da ballerino a patriota: una in abiti di scena con calzamaglia e mezze punte, e l'altra vestito in abiti militari con tuta mimetica, berretto e fucile davanti a un paesaggio innevato. In molti ne sottolineano il coraggio e lo ringraziano, tra loro anche la stella della danza italiana Eleonora Abbagnato che ne condivide gli scatti sul suo profilo Instagram.

L'impegno del ballerino nella resistenza ucraina è testimoniato dallo stesso Potiomkin . Due giorni fa il ballerino aveva pubblicato una foto in cui posava in abiti militari insieme a un altro soldato e due bambini, oltre a un video in cui si vedevano alcuni carri armati, presumibilmente russi, colpiti dalla controffensiva ucraina. Del resto, non è il momento della musica quando il rumore della guerra avanza.