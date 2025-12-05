Guerra in Ucraina, Salvini: "Penso sia più prudente fermarsi"

"Qualcuno pensa che l'Ucraina possa vincere la guerra sul campo? Difficile", commenta in maniera pragmatica il vicepremier a "Mattino Cinque"
L'intervento di Matteo Salvini a "Mattino Cinque" si apre sulla guerra in Ucraina, giunta al giorno 1.381. "Qualcuno pensa che l'Ucraina possa vincere la guerra sul campo? Difficile", riflette in maniera pragmatica il vicepremier durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5.
"Sono quattro anni che ci dicono che la Russia si sta per stancare, noi abbiamo approvato 19 pacchetti di sanzioni - prosegue Salvini -. Ricordo che nella primavera 2022 c'era qualche illuminato governante che garantiva il crollo di Putin da lì a pochi giorni. Sono passati quasi quattro anni e a oggi la Russia è avanzata e occupa quasi il 20% del territorio ucraino, nel solo mese di novembre ha occupato più di 700 chilometri quadrati".
Il ministro ricorda come in passato l'esercito russo abbia avuto la meglio su Napoleone e Hitler, "un attimino più attrezzati di Zelensky e magari con qualcuno vicino di meno corrotto".
Quindi prosegue: "Noi come occidente abbiamo mandato più di 300 miliardi di euro, giustamente, a un popolo aggredito. Sono orgoglioso che le case degli italiani abbiano accolto profughi e bambini ucraini, oltre a mandare aiuti umanitari, come è giusto che fosse. La domanda è se l'invio di altre armi avvicina o allontana la pace? La risposta mi sembra evidente. Ci sono tavoli aperti e alla domanda su cosa debba cedere l'Ucraina, non può rispondere Salvini, ma l'Ucraina".
Salvini guarda anche al prossimo anno, evidenziando il passo indietro annunciato dagli Stati Uniti: "Hanno detto che non daranno più un centesimo, qualcuno dovrà mandare 140 miliardi di euro per mandare avanti la guerra. Penso sia più prudente fermarsi, come dice il Santo Padre".
Infine, Salvini precisa: "Non si possono sequestrare i beni della Russia. Noi abbiamo più di trecento imprese italiane in Russia: se sequestrassimo illegalmente quei beni, cosa succederebbe tra cinque minuti? Mi sembra evidente che noi saltiamo per aria".