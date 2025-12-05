Guerra in Ucraina, Salvini: "Penso sia più prudente fermarsi"

L'intervento di Matteo Salvini a "Mattino Cinque" si apre sulla guerra in Ucraina, giunta al giorno 1.381. "Qualcuno pensa che l'Ucraina possa vincere la guerra sul campo? Difficile", riflette in maniera pragmatica il vicepremier durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5.



"Sono quattro anni che ci dicono che la Russia si sta per stancare, noi abbiamo approvato 19 pacchetti di sanzioni - prosegue Salvini -. Ricordo che nella primavera 2022 c'era qualche illuminato governante che garantiva il crollo di Putin da lì a pochi giorni. Sono passati quasi quattro anni e a oggi la Russia è avanzata e occupa quasi il 20% del territorio ucraino, nel solo mese di novembre ha occupato più di 700 chilometri quadrati".

Il ministro ricorda come in passato l'esercito russo abbia avuto la meglio su Napoleone e Hitler, "un attimino più attrezzati di Zelensky e magari con qualcuno vicino di meno corrotto".