Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 24 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Putin non cede: "Prenderemo tutto il Donbass, Kiev si ritiri" | Macron avvisa gli europei: "Trump potrebbe tradire l'Ucraina"

Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa"

di Redazione online
05 Dic 2025 - 00:01

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.381. Linea dura di Mosca sull'Ucraina. "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al Cremlino con gli Usa. "Trump è sincero, ma l'accordo è difficile e l'espansione ad est della Nato rappresenta una minaccia", dice lo zar, in India per rinsaldare i legami con Modi su energia e armi. A Miami nuovo round di colloqui tra l'ucraino Umerov e gli inviati americani Witkoff e Kushner. Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa". Der Spiegel riporta una telefonata di crisi tra i leader europei nella quale Macron avrebbe avvertito che "gli Usa potrebbero tradire l'Ucraina sui territori senza chiarezza sulle garanzie di sicurezza". Washington sospende parte delle sanzioni contro Lukoil. Medvedev minaccia ancora l'Europa: "La sottrazione di asset russi potrebbe costituire un casus belli".

Ucraina, il piano di pace di Trump e quello Ue a confronto

