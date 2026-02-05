Ylenia Musella uccisa a Napoli, al fratello reo confesso scriveva: "Sei il mio posto nel mondo"

Il post era stato pubblicato da Ylenia in occasione del 17esimo compleanno del fratello. "Oggi è un giorno molto importante per te, è il tuo compleanno. Spero che lo passi nei migliori dei modi perché, nonostante la tua giovane età, sei già uomo e hai saputo farmi da madre e da padre. Mi hai insegnato tutto quello che c'è da sapere, hai sempre saputo mettere un sorriso sul mio viso e io sono orgogliosa di te - scriveva Ylenia -. Hai sempre fatto in modo che non mi mancasse niente, mi hai sempre difesa da tutti e da tutto. Anche se litighiamo cento volte al giorno, non ti cambierei mai perché come te non c'è nessuno. Sei unico in tutto. Sei il mio posto nel mondo. Auguri al ragazzo che sei e all'uomo che diventerai".