Ylenia Musella uccisa a Napoli, in uno degli ultimi video social c'è qualcuno alle sue spalle con un coltello?
C'è chi ipotizza che possa trattarsi di una sigaretta elettronica
In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok da Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli e per il cui omicidio ha confessato il fratello Giuseppe, spunta un uomo alle sue spalle. Alcuni utenti hanno fatto notare che la persona in questione sembra tenere in mano un coltello, ma c'è anche chi ipotizza che possa trattarsi di una sigaretta elettronica.
Il video
Nel video, la giovane sta ballando davanti alla fotocamera del telefono quando alle sue spalle compare un uomo che scende le scale e che tiene in mano un oggetto.
I commenti
"Raga, c'è uno con un coltello dietro", commenta un utente nelle ore immediatamente successive all'omicidio. "C'è una persona che tiene un coltello in mano", aggiunge un altro. E i messaggi così, con tanto di screenshot, si moltiplicano. Solo alcuni ipotizzano si possa trattare di un altro oggetto: "È la sigaretta elettronica. Lo avrà sicuramente caricato lei il video", scrive un utente.