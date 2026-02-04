Ylenia Musella uccisa a Napoli, in uno degli ultimi video social c'è qualcuno alle sue spalle con un coltello?

In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok da Ylenia Musella, la 22enne uccisa a Napoli e per il cui omicidio ha confessato il fratello Giuseppe, spunta un uomo alle sue spalle. Alcuni utenti hanno fatto notare che la persona in questione sembra tenere in mano un coltello, ma c'è anche chi ipotizza che possa trattarsi di una sigaretta elettronica.