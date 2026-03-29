Ascoli Piceno, 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti: denunciato
All'uomo, fermato dalla polizia locale dopo un inseguimento, è stata ritirata la patente. Auto sequestrata
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Un uomo di 60 anni, ubriaco al volante e senza assicurazione, ha provocato tre incidenti in sequenza ad Ascoli Piceno, seminando il panico nel traffico tra Monticelli e Marino. Fermato dalla polizia locale al termine di un inseguimento, è stato denunciato. I fatti si sono verificati nella serata di venerdì 27 marzo intorno alle ore 20.
I tre incidenti e la fuga
Secondo la ricostruzione, il conducente, alla guida di un'utilitaria, è rimasto coinvolto in tre distinti incidenti stradali senza mai fermarsi a prestare soccorso. Determinante l'intervento di una donna coinvolta in uno degli incidenti che, con prontezza, si è rimessa alla guida seguendo a distanza il veicolo in fuga, mentre contattava il numero unico di emergenza 112. La segnalazione in tempo reale ha consentito alla centrale operativa di coordinare l'intervento delle pattuglie, fornendo indicazioni costanti sulla posizione del mezzo. Il veicolo è stato intercettato e bloccato in via del Commercio.
Ubriaco e senza assicurazione: denunciato
Sottoposto ad alcoltest, l'uomo è risultato avere un tasso superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il veicolo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Per l'uomo sono scattati il sequestro del mezzo e il ritiro immediato della patente. È stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente.