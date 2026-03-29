Ascoli Piceno, 60enne guida ubriaco e provoca tre incidenti: denunciato

Sottoposto ad alcoltest, l'uomo è risultato avere un tasso superiore di oltre tre volte il limite consentito dalla legge. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che il veicolo circolava privo della copertura assicurativa obbligatoria. Per l'uomo sono scattati il sequestro del mezzo e il ritiro immediato della patente. È stato inoltre denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e fuga dopo incidente.