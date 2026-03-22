Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto
Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada, quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite
© Ansa
Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, in Corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana. Il conducente del veicolo, un uomo di 34 anni di nazionalità italiana e residente a Napoli, è stato immediatamente fermato dagli agenti: come da prassi in caso di omicidio stradale, è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, il 34enne, alla guida di una Mercedes, avrebbe travolto le due donne mentre attraversavano la strada. Stando ad alcune testimonianze, le vittime si trovavano sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l'incidente.
Dopo l'impatto, la corsa del veicolo è terminata contro tre auto parcheggiate lungo la strada, causando ingenti danni ai mezzi coinvolti. Tutti i mezzi sono stati posti sotto sequestro e l'area dell'incidente è stata transennata, per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l'esatta velocità della vettura e la dinamica del sinistro.
L'impatto è stato fatale per entrambe le donne, la cui identificazione è tuttora in corso da parte delle autorità. Si tratterebbe di due cittadine straniere, di nazionalità ucraina o georgiana: una delle due vittime è deceduta sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate, mentre la seconda è morta poco dopo l'arrivo in ospedale, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118.