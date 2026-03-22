Napoli, due donne travolte e uccise da un'auto

Due donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, in Corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana. Il conducente del veicolo, un uomo di 34 anni di nazionalità italiana e residente a Napoli, è stato immediatamente fermato dagli agenti: come da prassi in caso di omicidio stradale, è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Locale, il 34enne, alla guida di una Mercedes, avrebbe travolto le due donne mentre attraversavano la strada. Stando ad alcune testimonianze, le vittime si trovavano sulle strisce pedonali, in una zona scarsamente illuminata, quando è avvenuto l'incidente.