Napoli, ubriaco fugge dal bar con lo champagne rubato. Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un'auto: denunciato
Il veicolo è stato sequestrato e la sua patente sospesa. A bloccarlo i proprietari del locale
© Carabinieri
Aveva alzato troppo il gomito. Era ubriaco e barcollante fuori dal bar, a Mugnano, Napoli. Non pago di quanto aveva bevuto ha preso una bottiglia di champagne e ha deciso di non pagare: di darsela a gambe. I proprietari lo hanno inseguito, lui si è rifugiato nell'abitacolo del suo camion e ha deciso di pigiare sull'acceleratore per scappare.
Però - con quel tasso alcolemico - ha preso male le misure ed è finito a sbattere contro un'auto parcheggiata. I gestori del locale non ci hanno pensato due volte: l'hanno bloccati, fino all'arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile di Marano. Il 26enne, rumeno, incensurato, è stato denunciato per furto aggravato. Veicolo sequestrato e patente sospesa.