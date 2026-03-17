Napoli, entra nel Duomo di Nola e danneggia la statua di San Paolino

Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino esposta nella chiesa cattedrale di Nola. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nel duomo si è recata sull'altare, facendo cadere la statua del patrono della città di Nola che per fortuna è finita su una mensola sottostante. In questo modo i danni sono stati attenuati. Poi si è allontanata.