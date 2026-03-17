Napoli, entra nel Duomo di Nola e danneggia la statua di San Paolino
Uno dei custodi ha fatto scattare l'allarme ed ha chiamato i carabinieri: agli investigatori la donna non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto
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Una donna ha danneggiato la statua di San Paolino esposta nella chiesa cattedrale di Nola. Da quanto è stato finora ricostruito, la donna è entrata nel duomo si è recata sull'altare, facendo cadere la statua del patrono della città di Nola che per fortuna è finita su una mensola sottostante. In questo modo i danni sono stati attenuati. Poi si è allontanata.
Uno dei custodi ha fatto scattare l'allarme ed ha chiamato i carabinieri: agli investigatori la donna non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto. La statua è stata successivamente affidata alla direttrice dell'ufficio dei beni culturali della curia di Nola, Tonia Solpietro. La statua, che è stata restaurata già agli inizi del 2000, è un manufatto di fine '500. Il restauro sarà eseguito da una ditta incaricata, sotto la sorveglianza della Soprintendenza, con il coordinamento dell'ufficio culturali della diocesi.