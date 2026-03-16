Arriva la mappa interattiva della leishmaniosi canina in Italia: a cosa serve
Lo strumento sviluppato da Elanco è gratuito e pensato per sensibilizzare e contrastare la diffusione di questa pericolosa patologia
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Un nuovo strumento è adesso disponibile per combattere la leishmaniosi canina in Italia: Elanco - tra le aziende leader al mondo nella salute animale presente in 90 paesi con i brand Seresto, AdTab e Advantix - ha infatti sviluppato in collaborazione con il C.Re.Na.L e con esperti parassitologi e clinici veterinari la “Mappa Interattiva della Leishmaniosi canina”. Si tratta di un dispositivo gratuito pensato per sensibilizzare e contrastare la diffusione di questa patologia, molto pericolosa per gli animali domestici e anche per gli umani. La mappa consente di consultare e individuare il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, disporre delle informazioni per attivare la prevenzione più indicata con l’aiuto del proprio medico veterinario di fiducia. È reperibile online sul sito “My Pet and me”.
Cos’è la leishmaniosi canina
Si tratta di una malattia endemica in molti Paesi, tra cui l’Italia. Colpisce i cani, gli umani e altri mammiferi ed è causata da un parassita trasmesso dalla puntura dei flebotomi, chiamati comunemente pappataci: si tratta di insetti dal volo silenzioso, che si annidano nelle fessure dei muri, prediligono il caldo e la siccità. A oggi non esiste una cura farmacologica in grado di eliminare i parassiti presenti in un cane malato di leishmaniosi. “Prevenire il contagio è la migliore difesa per salvaguardare la salute degli animali e per contribuire a limitare la diffusione stessa del patogeno”, ha detto Gaetano Oliva, Ordinario di Clinica Medica e direttore dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università Federico II di Napoli.
L’importanza della prevenzione
La “Mappa Interattiva della Leishmaniosi canina” è una delle iniziative messe in campo da Elanco nella diffusione dell’importanza della prevenzione. L’obiettivo è quello di permettere ai cani di vivere liberamente e all’aperto la bella stagione e contribuire alle azioni per arrestare la diffusione di malattie gravi come la leishmaniosi o il morbo di Lyme. “Questo progetto è un tassello importante che si aggiunge alle tante iniziative di educazione e di sensibilizzazione sulla necessità di proteggere i nostri animali domestici dagli innumerevoli rischi veicolati dai parassiti”, ha detto Alessandra Martegani, Head of Marketing di Elanco Italia.