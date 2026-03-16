Arriva la mappa interattiva della leishmaniosi canina in Italia: a cosa serve

Un nuovo strumento è adesso disponibile per combattere la leishmaniosi canina in Italia: Elanco - tra le aziende leader al mondo nella salute animale presente in 90 paesi con i brand Seresto, AdTab e Advantix - ha infatti sviluppato in collaborazione con il C.Re.Na.L e con esperti parassitologi e clinici veterinari la “Mappa Interattiva della Leishmaniosi canina”. Si tratta di un dispositivo gratuito pensato per sensibilizzare e contrastare la diffusione di questa patologia, molto pericolosa per gli animali domestici e anche per gli umani. La mappa consente di consultare e individuare il livello di diffusione della malattia nei comuni italiani e, di conseguenza, disporre delle informazioni per attivare la prevenzione più indicata con l’aiuto del proprio medico veterinario di fiducia. È reperibile online sul sito “My Pet and me”.