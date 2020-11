Tuta Covid con il numero 10, l'omaggio di medici e infermieri a Maradona 

Facebook

Sono entrati in reparto con le tute Covid colorate di strisce bianche e azzurre e con il numero 10 stampato sulla schiena. Il giorno dopo la morte di Maradona, alla Maugeri di Pavia, medici, infermieri e fisioterapisti hanno indossato una tuta in omaggio al "Pibe de oro" e sono andati al lavoro con quella tenuta per rendere omaggio al grande campione.