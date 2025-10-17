Turista uccisa da una statuetta a Napoli, i genitori del 13enne rischiano il processo

Il ragazzo è ritenuto dall'accusa colui che avrebbe fatto cadere due oggetti, uno dei quali ha colpito alla testa la giovane turista padovana. La madre e il padre hanno sempre sostenuto la loro innocenza dinnanzi agli inquirenti
La procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni morta in ospedale il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata colpita due giorni prima da una pesante statuetta nei Quartieri Spagnoli. A rischiare il processo sono i genitori di un ragazzo di 13 anni, ritenuto dall'accusa colui che avrebbe fatto cadere due statuette, una delle quali ha colpito alla testa la giovane. A entrambi si contestano i reati di omesso controllo e omicidio colposo in cooperazione per non avere adeguatamente tenuto sotto controllo il ragazzino, il quale avrebbe avuto l'abitudine di lanciare oggetti dalle finestre e dai balconi della loro casa.
"È una tragedia che ha colpito due famiglie perbene - commenta l'avvocato Carlo Bianco, legale dei genitori del 13enne - quella della povera Chiara e quella dei due professionisti che hanno sempre avuto un atteggiamento di grande cura e tutela nei confronti del loro figlio piccolo, purtroppo affetto dalla nascita da disturbi di salute".
I due hanno sempre sostenuto la loro innocenza dinnanzi agli inquirenti, ribadendo in più occasione di non essere i proprietari delle statuine.