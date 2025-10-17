Turista uccisa da una statuetta a Napoli, i genitori del 13enne rischiano il processo

La procura di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni morta in ospedale il 17 settembre 2024 a causa delle gravi ferite riportate alla testa dopo essere stata colpita due giorni prima da una pesante statuetta nei Quartieri Spagnoli. A rischiare il processo sono i genitori di un ragazzo di 13 anni, ritenuto dall'accusa colui che avrebbe fatto cadere due statuette, una delle quali ha colpito alla testa la giovane. A entrambi si contestano i reati di omesso controllo e omicidio colposo in cooperazione per non avere adeguatamente tenuto sotto controllo il ragazzino, il quale avrebbe avuto l'abitudine di lanciare oggetti dalle finestre e dai balconi della loro casa.