Truffe affettive, falsi profili di donne attraenti chiedono soldi per mangiare o curarsi

Messaggiando con questi profili, per lo più di donne, al giornalista del programma di Rete 4 vengono chiesti tremila euro per avviare un salone di bellezza o anche 250 euro per fare la spesa. L'invio di codice fiscale e numero di carta da parte di queste persone avviene quasi immediatamente anche senza il consenso al prestito in denaro, ma una volta verificata l'identità si scopre che i documenti appartengono a uomini di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Lo stesso copione viene riproposto anche da profili di false donne americane che spostando la conversazione su whatsapp provano a convincere Marco Sales di aver bisogno di soldi inviando prima foto in intimo e poi foto del loro frigo vuoto.