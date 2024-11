Rimini, 49enne denuncia per truffa la cartomante: "Il rito d'amore non ha funzionato"

Duemiladuecento euro per far tornare l'amante da lei non sono bastati a realizzare il sogno d'amore, così denuncia la cartomante per truffa. La vicenda arriva da Rimini e viene riferita da Il Resto del Carlino. Protagonista del fallito rito d'amore una 49enne di Riccione che le aveva tentate tutte per riconciliarsi con il suo uomo, dopo la rottura di un lungo fidanzamento. Da ultimo si era rivolta anche alla 60enne che a Rimini è specializzata in "legamenti" per cuori infranti. Ma il suo, pagato 2.200 euro, non è andato a buon fine.