Truffata e minacciata dalla cartomante per 7.300 euro, la testimonianza a "Pomeriggio Cinque"

Prima la conferma di un malocchio e la richiesta di soldi, poi l'avvertimento del pericolo legato alla salute del figlio e alla situazione professionale, infine le minacce. A "Pomeriggio Cinque", durante la puntata di lunedì 18 gennaio, torna a parlare di truffe, in particolare di una cartomante che avrebbe raggirato Giusy, ad Ascoli Piceno, per una cifra totale di 7.300 euro in quattro mesi.

Leggi Anche Paga 82mila euro per riavere il fidanzato: truffata da una cartomante

"Mi ha contattato tramite Facebook, poi mi scritto dicendo che avevo una fattura ed ero sfortunata nelle amicizie e nel lavoro", racconta la donna nella trasmissione di Canale 5, confessando di essere stata colta in un momento di debolezza in seguito alla recente morte della madre.



"Diceva che dovevo intervenire immediatamente per non far capitare qualcosa di brutto a me e alla mia famiglia". E ancora: "Quando mi ha minacciata, io ho avuto paura. Poi ci ho ripensato e ho deciso di non arrendermi perché io sono nel giusto".