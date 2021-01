Rip deal, truffa di un broker immobiliare sventata da "Striscia la Notizia"

Truffa sventata da "Striscia la Notizia" in un albergo di Roma, dove un presunto broker immobiliare svizzero stava incontrando un ristoratore mettendo in scena un'operazione fraudolenta nota tecnicamente come "rip deal".



Come mostrato nel servizio in onda lunedì 11 gennaio, dopo aver pubblicato l'annuncio per vendere l'attività, l'imprenditore era stato contattato con la proposta di un incontro a Roma, senza neppure vedere il locale. Nella Capitale, l'uomo propone una compravendita molto vantaggiosa, ovvero 150 mila euro in più rispetto ai 450 mila richiesti. Esattamente la cifra che il broker chiede come provvigione, richiesti in contanti per non fatturare. Solo l'intervento delle telecamere della trasmissione mette in fuga i due furbetti, forse con la complicità del personale dell'albergo.