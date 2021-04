Truffata con un sms, ora può sposarsi grazie agli spettatori di "Pomeriggio Cinque"

Era intervenuta a "Pomeriggio Cinque" per raccontare la truffa messa in atto tramite un finto sms della sua banca, arrivando a perdere oltre 11mila euro, la somma messa da parte per le nozze.

Qualche giorno dopo l'intervista, la trasmissione di Canale 5 ha nuovamente contattato Ilaria e questa volta sono arrivate solamente belle notizie: come raccontato dalla padrona di casa Barbara d'Urso, la redazione è stata invasa dai messaggi degli spettatori, pronti a offrire la loro solidarietà per aiutare la donna a coronare il suo sogno.

Qualcuno ha voluto offrire il vestito, altri il catering, mentre dallo studio Giovanni Ciacci promette di occuparsi del trucco e Filippo Nardi si improvvisa autista. E grazie a tutti questi aiuti, il matrimonio sarà presto realtà.