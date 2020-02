Sedotta e truffata online, la storia di Nadia: “Gli ho dato dei soldi ed è sparito"

L’incontro in chat, tre mesi di messaggi e telefonate romantiche, fino all’incontro e poi la truffa. Nadia è una 50enne della provincia di Padova che a “Pomeriggio Cinque” racconta quanto subìto perché vuole fermare l’uomo che l’ha derubata di 1900 euro. “So che sta continuando a truffare altre donne, anche qui in paese”, dice in collegamento da Massanzago.

La donna racconta che questo presunto fotografo, conosciuto via social, è stato a casa sua quattro giorni durante i quali hanno organizzato un viaggio a Parigi. “Mi ha detto di dargli dei soldi da caricare su una carta prepagata, da usare durante la vacanza, poi è dovuto rientrare a Milano per lavoro ed è sparito”, spiega la vittima della truffa che ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.