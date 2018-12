Truffa sentimentale: le dedica delle canzoni ma le ruba 30mila euro

Stanno insieme per cinque anni, dopo essersi conosciuti online. Lui le chiede di trasferirsi a casa sua a Firenze da Roma – dove lei ha un lavoro solido e la propria vita – ma all’arrivo alla stazione di Santa Maria Novella la telefonata: “Devi trovarti un alloggio, mia madre non sta bene. Ti chiamo io”. Da quel momento in poi, più nessuna notizia.



Lei si chiama Valentina e ha contattato “Pomeriggio Cinque” per raccontare la storia della sua delusione e non solo: anche la presunta truffa di quest’uomo ai suoi danni. Stando alle dichiarazioni rese in diretta, il suo sedicente ex fidanzato le avrebbe portato via negli anni circa 30mila euro. “Ogni tanto mi chiedeva dei prestiti, spiegandomi che non riusciva a farcela, visto che aveva un figlio piccolo e il lavoro da cantautore non paga”.



La donna, che non ha più sue notizie da una settimana – quando lui è sparito – racconta di essere stata colpita dal suo romanticismo iniziale: “Mi dedicava le canzoni scritte da lui, mi diceva di volermi sposare”. Poi la scoperta di altre 8 relazioni parallele e altrettante truffe ai danni di donne incappate nella stessa fregatura. Un mentitore seriale, si direbbe. Eppure, Valentina conclude: “Sono ancora innamorata di lui anche se non mi fido più”.