Mariella, truffata dal promesso sposo prima del matrimonio

Un'altra donna vittima di una truffa. Questa volta la storia raccontata a "Pomeriggio Cinque" arriva da Napoli: Mariella aveva conosciuto il suo Marcello su Facebook circa un anno prima, in poco tempo da una semplice conoscenza nasce una storia d’amore che in poco tempo diventa sempre più seria. A tal punto che i due iniziano ad organizzare un matrimonio. Un matrimonio però non verrà mai celebrato.



È la stessa donna napoletana che racconta: “Lui è mi ha truffato per quasi 150mila euro, mi ha rubato il pin del bancomat dal cellulare e ha iniziato a pagarsi l’affitto con i miei soldi”. Non solo questa cifra perché l’uomo, secondo la versione di Mariella: “si è preso anche i soldi che i nostri parenti ci avevano inviato per il viaggio di nozze”. Pomeriggio Cinque ha rintracciato la sorella di Marcello, Patrizia, ma in tutta risposta l’inviata di Barbara d'Urso ha ricevuto solo un’aggressione verbale: “Non voglio parlare con nessuno, ve ne dovete andare sennò vi mando tutti all’ospedale”.