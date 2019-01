Truffa postale, il raggiro che svuota i conti di chi vende online

Basta mettere un annuncio online di qualsiasi prodotto e ci si espone al rischio di vedersi prosciugato il conto. Ecco qual è e come funziona il nuovo raggiro che sta mietendo vittime in tutta Italia. Moreno Morello di “Striscia la Notizia” ha finto di vendere un'automobile su Internet e in pochissimo tempo è stato contattato da uno di questi imbroglioni: “Ti pago con il vaglia veloce, basta che ti rechi a un Postamat e ti do il codice segreto e ti arrivano i soldi ricaricati”.



In realtà però la carta ricaricata, se Morello avesse seguito le istruzioni, sarebbe stata quella del truffatore. L’inviato di Striscia appena svelata la sua identità si è sentito buttare giù il telefono. Altro prodotto messo in vendita online – questa volta una biciletta a 1500€ - e scena che si ripete in maniera identica. Occhio alla truffa.