La truffa online degli smartphone scontati

Anche se a pubblicizzarli sono i vip, gli influencer o gli youtuber, c’è poco da fidarsi: i siti che propongono prodotti – quasi sempre tecnologici – a basso costo potrebbero rivelarsi una truffa. Il meccanismo di vendita detto piramidale è ritenuto illegale in Italia e il programma di Italia 1 "Le Iene" ha svelato il trucchetto che inganna molti utenti. Funziona così: per ogni smartphone venduto a 400 euro devono esserci 4 versamenti dello stesso importo. Così il primo ad aver pagato, riceverà il prodotto mentre gli altri tre dovranno aspettare, rispettivamente, che avvengano 3 pagamenti da 400 euro per ottenere il prodotto. E così via. Un meccanismo, insomma, che non può essere definito truffa, ma che beffa gli utenti di molti siti di ecommerce.