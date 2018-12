“Striscia la Notizia”, nel dark web ci sono anche i corsi per truffatori

Nel dark web, la rete più profonda e nascosta di internet, si può trovare quasi di tutto anche dei corsi che insegnano a truffare. “Striscia la Notizia” ha scoperto delle particolari serie di lezioni a pagamento: "come vendere orologi falsi e guadagnare 10mila euro", "come truffare senza inserire annunci", "carding e cashout" e anche quello per ingannare i siti di e-commerce.



Accedere alle lezioni, però, non è così semplice: bisogna avere anche dei requisiti e ovviamente pagare. Se si viene scoperti dalle autorità c'è anche il corso "If an agent knocks", letteralmente “Se un agente bussa”, che insegna come comportarsi in caso la Polizia sia alla propria porta.