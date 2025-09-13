Trova i ladri in casa e li scaraventa giù dal terrazzo: "L'ho fatto per difendere le mie figlie"

L’episodio è iniziato con rumori sospetti provenienti dal terrazzo. “Erano circa le 22 – racconta Apetrei – quando abbiamo sentito dei rumori. Pensavo fosse l’inquilino del piano di sopra, ma il rumore continuava”. Uscito a controllare, si è trovato davanti tre sconosciuti. Senza esitare, l’uomo si è scagliato contro il malvivente più vicino, colpendolo e facendolo cadere dal terrazzo, a circa tre metri d’altezza. “Ho pensato solo che fossero ladri che volevano entrare in casa nostra, dove ci sono mia moglie e le nostre tre bambine di 10, 8 e 2 anni”, ha aggiunto. La reazione fulminea ha spiazzato gli altri due complici che hanno tentato la fuga, ma non prima di essere raggiunti dai colpi di Apetrei. "Mi sono buttato contro di loro colpendoli a più non posso, costringendoli a scappare il prima possibile: anche loro sono saltati dal terrazzo. Quello che ho buttato giù per primo credo si sia fatto anche male. Ma cosa dovevo fare?", ha raccontato.