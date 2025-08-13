Roma, mentre è in vacanza vede i ladri in casa grazie a un'app e li fa arrestare

Mentre era in vacanza in Sicilia, ha ricevuto sul telefonino un avviso lanciato da suo sistema di allarme: dopo aver aperto l'app, ha visto che 3 uomini erano entrati nel suo appartamento a Roma. La donna ha così avvertito i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato i tre ladri che, ancora con la refurtiva addosso, cercavano di allontanarsi dopo il colpo.