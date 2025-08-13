Logo Tgcom24
Cronaca
intervenuti i carabinieri

Roma, mentre è in vacanza vede i ladri in casa grazie a un'app e li fa arrestare

La proprietaria era stata avvertita da una notifica del sistema di allarme

13 Ago 2025 - 15:43
© Carabinieri

© Carabinieri

Mentre era in vacanza in Sicilia, ha ricevuto sul telefonino un avviso lanciato da suo sistema di allarme: dopo aver aperto l'app, ha visto che 3 uomini erano entrati nel suo appartamento a Roma. La donna ha così avvertito i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente e hanno arrestato i tre ladri che, ancora con la refurtiva addosso, cercavano di allontanarsi dopo il colpo.

I tre, tutti cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti, si erano introdotti all’interno dell’appartamento dopo aver forzato la porta di ingresso, ma non avevano fatto i conti con il sistema d'allarme. I tre ladri erano riusciti a rubare denaro contante, oggetti in argento e un orologio. Arrestati, sono stati portati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

