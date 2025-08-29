Logo Tgcom24
Cronaca
i fatti del 7 luglio

Tentata rapina nella villa di Valentino: il basista era il vigilante

E' una delle ipotesi più accreditate emerse dalle indagini ancora in corso della Squadra mobile

di Emanuela Vernetti
29 Ago 2025 - 13:10
01:17 

Aveva messo in fuga i ladri durante la tentata rapina alla villa a Roma dello stilista Valentino Garavani lo scorso 7 luglio. E invece proprio la guardia giurata, che le telecamere di sorveglianza immortalano con una pistola in pugno mentre esplode in aria i colpi per intimorire la coppia di malviventi, farebbe parte della banda: il basista che avrebbe permesso ai due ladri di introdursi nel giardino della lussuosa tenuta sull'Appia antica. Salvo poi simulare il gesto eroico. E infine autosospendersi dall'incarico. Una realtà, quindi, diversa da quella che appare dalle immagini dell'occhio elettronico della villa. E' una delle ipotesi più accreditate emerse dalle indagini ancora in corso della Squadra mobile. Un piano meticolosamente studiato, eccetto l'imprevisto che ha mandato in fumo l'assalto alla villa e il bottino milionario. Ovvero il cambio di programma dello stilista che aveva invitato in casa diversi ospiti.

