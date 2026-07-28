Bimbo morto a Tropea, l'autopsia: "Meningoencefalite da sesta malattia"

La morte del bambino di un anno e mezzo di Tropea (Catanzaro) è avvenuta a causa di una meningoencefalite da HHV6 ossia la sesta malattia con concomitante e successiva batteremia da stafilococco aureus. E' quanto scrive Isabella Aquila, direttrice della medicina legale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, che ha eseguito l'autopsia per conto del pm, in una nota inviata ai direttori sanitari di tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria "in considerazione della rilevanza e dell'impatto che il caso riveste sotto il profilo della salute pubblica, anche al fine di coadiuvare la diagnostica di altri potenziali casi in accordo con la Procura della Repubblica di Catanzaro".