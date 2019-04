Trieste, "pensione lager" per cani: i proprietari degli animali denunciano maltrattamenti e uccisioni

Una pensione per cani che si è rivelata un vero e proprio inferno. "Striscia la Notizia" ha raccolto l’appello di alcuni cittadini della città friulana, che si sono lamentati del trattamento ricevuto dai loro amici a quattro zampe in una struttura che avrebbe dovuto accoglierli. Cani che entravano in perfetta salute e che uscivano denutriti, malconci e, nel peggiore dei casi, morti.



È quello che raccontano alcuni testimoni a Edoardo Stoppa, l’inviato del programma, che ha anche ripreso le condizioni disumane in cui versava la pensione: un vero e proprio deposito d’immondizia, sporco e disordinato ai limiti dell’inverosimile. Proprio grazie a lui è stato possibile l’intervento delle forze dell’ordine. Insieme ai Carabinieri sono arrivate anche molte persone che hanno insultato il proprietario del ricovero: “Sei uno schifoso, ti devi vergognare”. Dopo l’intervento, i Carabinieri hanno provveduto a liberare i cagnolini.