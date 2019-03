A “Striscia la Notizia” il traffico illegale online di gatti

Adottavano gatti offerti gratuitamente per poi rivenderli sul web. Edoardo Stoppa di "Striscia la notizia" è riuscito a svelare il traffico illegale di felini insieme ai proprietari di Roxy e Tabata, due gatte inseparabili, date in affidamento. Chi si è fatto avanti, rispondendo agli annunci, ha bloccato tutte le comunicazioni. Da lì la proccupazione dei proprietari originari allarmati per la vita delle loro gatte, soprattutto per Roxy affetta da una malattia neurologica.



Grazie all’intervento dell'inviato di "Striscia la notizia", si è scoperto dov’è finita Roxy: a fare pet therapy alla mamma di un signore, che ha detto di essere pronto a prendere anche Tabata, per riunire finalmente le due amiche. Sulla bacheca delle persone che hanno adottato i felini, sono stati trovati centinaia di annunci di vendita di gatti con tanto di libretti falsificati e documenti fasulli.