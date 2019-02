Bisceglie, tagliate le orecchie a un Pitbull abbandonato

Non ha nome il cane protagonista del servizio di "Striscia la Notizia": è stato abbandonato e gli sono state mozzate le orecchie, una pratica purtroppo ancora diffusa nonostante per la legge sia violenza contro gli animali. È stato trovato incastrato negli scogli del porto e i soccorritori si sono subito accorti del "taglio casalingo": come da definizione, si pratica in casa con un paio di forbici senza alcuna anestesia, una barbarie proibita e dunque praticata illegalmente.



Edoardo Stoppa ha intervistato alcuni volontari dell'associazione "I figli di nessuno Onlus": "Una signora si è presentata la sera dal veterinario, sbraitando e asserendo che il cane fosse suo. Voleva riportarselo a casa senza che gli fossero prestate le cure necessarie. Ovviamente il veterinario si è rifiutato, noi da parte nostra stiamo cercando in tutti i modi di cautelare il cane ed evitare che torni nelle mani dei suoi aguzzini".



Il motivo che sta alla base di una pratica tanto atroce è dovuto allo status symbol che il Pitbull rappresenta: per essere più cattivo deve avere le orecchie tagliate. Fortunatamente una buona notizia c'è: il cucciolo verrà affidato alle volontarie, che provvederanno a prendersene cura