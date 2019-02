Caserta, emergenza bracconaggio notturno in una riserva naturale

L'amico degli animali Edoardo Stoppa continua nel suo viaggio contro il bracconaggio. Questa volta l’inviato di “Striscia la Notizia” si è recato nel casertano, sia nel lago di Patria sia nella Riserva Naturale delle Soglitelle. Qui la caccia illegale, specie quella notturna, è una grave emergenza. Diverse sono state le segnalazioni di reti, trappole e altri strumenti per catturare la fauna locale, soggetta a protezione specifica.



Come mostra l'inviato della trasmissione di Canale 5, basta passeggiare all'interno dei parchi per imbattersi nelle reti in nylon, quelle vietate per legge, ritrovate nei canneti dalla notte fino all’alba. Inoltre è facile trovare anche cartucce nascoste ai lati di sentieri costruiti appositamente dai bracconieri per cacciare.