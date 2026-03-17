Trieste, neonato fu trovato morto in culla: il padre indagato per omicidio

Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il figlio, facendogli sbattere la testa. L'autopsia ha rilevato un'emorragia cerebrale e una del nervo ottico. Sul caso ha indagato la Squadra mobile della Questura di Trieste. Il 30enne - riferisce il quotidiano - è accusato anche di gravi maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie. All'epoca dei fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024, una aveva quattro mesi e l'altra meno di due anni. Le bimbe - secondo l'accusa - sono state più volte colpite con schiaffi al volto e con ginocchiate. Una bambina è stata presa per i piedi, buttata sul lettino e presa a schiaffi.