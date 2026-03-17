L'inchiesta della procura

Trieste, neonato fu trovato morto in culla: il padre indagato per omicidio

Secondo la ricostruzione l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il piccolo, facendogli sbattere la testa

17 Mar 2026 - 18:51
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Avrebbe causato la morte del figlio neonato mentre lo metteva a dormire nel lettino. Per questo motivo un uomo di 30 anni, triestino, sarebbe indagato dalla Procura di Trieste per omicidio. Lo riporta Il Piccolo online. La morte del bimbo risale al 18 dicembre 2024. Quella mattina i genitori - una coppia che vive in un appartamento in una zona periferica della città - trovarono il neonato, di 5 mesi, immobile nella sua culla. Era morto da ore, probabilmente dalla sera prima. Cioè quando, così emerge dall'inchiesta, il papà lo aveva messo a dormire.

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Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'uomo non avrebbe usato delicatezza e cura verso il figlio, facendogli sbattere la testa. L'autopsia ha rilevato un'emorragia cerebrale e una del nervo ottico. Sul caso ha indagato la Squadra mobile della Questura di Trieste. Il 30enne - riferisce il quotidiano - è accusato anche di gravi maltrattamenti nei confronti delle altre due figlie. All'epoca dei fatti, avvenuti tra il 2022 e il 2024, una aveva quattro mesi e l'altra meno di due anni. Le bimbe - secondo l'accusa - sono state più volte colpite con schiaffi al volto e con ginocchiate. Una bambina è stata presa per i piedi, buttata sul lettino e presa a schiaffi. 

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